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الأحد 21 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي

فضائيات

اكتشاف مقبرة جماعية بمجمع ناصر الطبي في غزة

جثامين الشهداء
جثامين الشهداء
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علق مراسل فضائية القاهرة الإخبارية من رفح الفلسطينية، بشير جبر، على المقبرة الجماعية التي تم اكتشافها، اليوم الأحد، داخل مجمع ناصر الطبي وانتشال عشرات الجثامين من داخلها.

وقال إن الدفاع المدني أعلن العثور على مقبرة جماعية وانتشال ما يقرب من 150 جثمانًا، بالإضافة إلى 500 مفقود لا تزال تبحث عنهم طواقم الدفاع المدني.

وأشار، إلى أن تلك المقبرة ضمت رفات من الأطفال والنساء والرجال والشباب بينهم من كان مكبل الأيدي ومعصوم العينين مما يبين أنهم كانوا قيد الاعتقال حينما أعدمتهم إسرائيل، ومنهم من كان بالمستشفى حينما اقتحمته قوات الاحتلال وأجرت عمليات مداهمة وقتلت من قتلت ثم دفنتهم وأخفتهم داخل باحات ناصر الطبي.

وتابع، أن قوات الدفاع المدني لا تزال تقوم بالبحث والتنقيب بشكل أوضح واكتشاف جرائم الاحتلال المروعة بحق المرضى والمواطنيين من قتل ودفن بمقابر جماعية في مناطق التوغل التي تشهدها مناطق عدة في قطاع غزة.

رفح الفلسطينية مجمع ناصر الطبي مقبرة جماعية الدفاع المدني