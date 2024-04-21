اليوم.. المدارس تبدأ امتحان المهام الأدائية والمواد خارج المجموع

تعقد اليوم الأحد، الإدارات التعليمية بالمحافظات امتحان المهام الأدائية للفصل الدراسي الثاني، للعام الدراسي 2024/2023، لطلاب المرحلة الابتدائية.

وتشمل المهام الأدائية والتي يمتحنها طلاب الصفوف من الرابع وحتى السادس الابتدائي، مواد: اللغة العربية، والتربية الدينية، والعلوم، ومهارات مهنية، والرياضيات، وict، واللغة الإنجليزية، والدراسات الاجتماعية.

في السياق نفسه أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، انطلاق امتحانات المهام الادائية والمواد خارج المجموع والعملي.

لصفوف النقل للمراحل الدراسية الثلاثة بمدارس القاهرة، اليوم الأحد.

وأكد أيمن موسى وكيل أول الوزارة، أن جميع أطراف العملية التعليمية يعملون على قدم وساق لصالح الطلاب وضمان حسن سير العملية الإمتحانية.

وأضاف: تم التنبيه على جميع الإدارات التعليمية بالالتزام بعدم اصطحاب التليفون المحمول داخل اللجان والتأكيد على تهوية الفصول وإنارتها وتوفير الجو المناسب لجميع الطلاب لأداء الإمتحانات بصورة جيدة والإلتزام بكافة الضوابط والتعليمات الامتحانية.

وأشار إلى توفير زائرة صحية بكل مدرسة لمتابعة أى حالات طارئة داخل اللجان.

وبحسب ما أعلنته وزارة التربية والتعليم عن مواعيد عقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني، والتعليمات، الآتي:

تعقد امتحانات نهاية العام الدراسي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ لمراحل النقل والشهادة الإعدادية بداية من يوم ٨ مايو ٢٠٢٤.

-تنتهي الامتحانات يوم ٢٣ مايو ٢٠٢٤.

-حظر عقد أية امتحانات خلال أعياد الإخوة المسيحيين.

-تتولى كل مديرية مسئولية وضع جداول الامتحانات والإعلان عنها.

- تعقد امتحانات مراحل النقل على مستوى الإدارات التعليمية، كما تعقد امتحانات الشهادة الإعدادية على مستوى المديريات التعليمية.

-عقد امتحانات الدبلومات الفنية يوم ٢٥ مايو ٢٠٢٤ وحتى ٦ يونيو ٢٠٢٤.

-عقد امتحانات شهادة إتمام مرحلة الثانوية العامة وفقا للجدول المعلن بداية من يوم ١٠ يونيو المقبل وحتى يوم ٢٠ يوليو المقبل.