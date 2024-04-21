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الأحد 21 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

محافظ جنوب سيناء يتابع أعمال التطوير على الذاكرة المؤسسية وتدريب العاملين

محافظ جنوب سيناء
محافظ جنوب سيناء
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 التقى اللواء دكتور خالد فوده محافظ جنوب سيناء، مساء اليوم السيت، بمكتبه بمدينة شرم الشيخ، فريق عمل مركز معلومات مجلس الوزراء،بحضور الدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ، واللواء رماح هاشم، رئيس مدينة شرم الشيخ، والمعنيين استكمالا لأعمال تطوير مجلس مدينة شرم الشيخ للتحول الرقمي.

وذلك في إطار استكمال أعمال التطوير على نظام الذاكرة المؤسسية، وكذا تدريب العاملين بمجالس المدن على مكونات النظام، وربط المدن التسع التابعة للمحافظة بالنظام، بالإضافة إلى أعمال التصوير البانورامي لمجلس مدينة شرم الشيخ الجديد، وايضا المقاصد السياحية بمدينة شرم الشيخ.

اللواء دكتور خالد فودة محافظ جنوب سيناء الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ اللواء دكتور خالد فودة تحول الرقمي خالد فوده محافظ جنوب سيناء