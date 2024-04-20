"الراية" القطرية: الدوحة ستظل مدافعا عن الحق الفلسطيني في المحافل الدولية

أكدت صحيفة (الراية) القطرية أن الدوحة ستظل مدافعا عن الحق الفلسطيني في المحافل الدولية عبر فضح ممارسات الاحتلال الإسرائيلي في المنابر الأممية، بالتوازي مع الجهود القطرية لدعم صمود الشعب الفلسطيني الشقيق على أرضه ماليا ومعنويا وسياسيا، ولن تألو في ذلك جهدا لصالح الأشقاء في مواجهة جرائم الحرب الإسرائيلية.

وذكرت الصحيفة - في افتتاحيتها اليوم السبت تحت عنوان " مجلس الأمن يختطف القرار الدولي " - أن قطر ترى أن فشل مجلس الأمن في اعتماد مشروع قرار جزائري يوصي الجمعية العامة للأمم المتحدة بقبول دولة فلسطين عضوا في الأمم المتحدة، يكشف مرة بعد أخرى، عجزه عن الاضطلاع بمسؤولياته، ودوره في إطار حفظ السلم والأمن الدوليين، لا سيما في ظل الحرب الغاشمة على قطاع غزة، التي أدت إلى أسوأ كارثة إنسانية يشهدها العالم في القرن الحادي والعشرين.

وأشارت إلى أنه رغم حالة العجز الدولي والظلم الكبير الذي يمارس في حق الشعب الفلسطيني، وانشغال الاهتمام العالمي بقضايا هامشية مفتعلة ستظل القضية الفلسطينية قضية قطر الأولى على الدوام، فالموقف القطري ثابت من عدالة القضية الفلسطينية، والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، بما في ذلك الحق الكامل في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.