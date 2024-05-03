حاكم فيينا: النمسا تتبع سياسة أوروبية نشطة

أكد ميخائيل لودفيج حاكم العاصمة النمساوية فيينا أن النمساويين فخورون بهويتهم الأوروبية، لافتا إلى أنه منذ انضمام البلاد إلى عضوية الاتحاد الأوروبي في عام 1995، اتبعت النمسا سياسة أوروبية نشطة.

وقال لودفيج في مستهل حملة الحزب الاشتراكي لانتخابات البرلمان الأوروبي اليوم الجمعة، إن النمسا قامت بحماية القيم الأساسية مثل الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون والتنوع الثقافي، مضيفا أن الاتحاد الأوروبي قدم مساهمة كبيرة في تطور فيينا إلى مدينة عالمية.

وأشار إلى أنه بعد موقع فيينا السابق على الستار الحديدي خلال فترة الحرب الباردة؛ أصبحت فيينا - مرة أخرى - مكانًا للاجتماع ومركزًا اقتصاديًا في وسط أوروبا.

من جانبه، قال رينهولد لوباتكا مرشح حزب الشعب - الذي يقود الائتلاف الحكومي إلى انتخابات برلمان الاتحاد الاوروبي الشهر المقبل - إن حزبه يريد أوروبا التي توفر الأمن.

واعتبر لوباتكا - في مستهل حملته الانتخابية - إن الحماية القوية للحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي وإيجاد حلول فعالة لمنع الهجرة غير الشرعية أمر مطلوب؛ حيث يجب محاربة الإرهاب والتطرف بكل شدة.