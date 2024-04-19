جدول امتحانات نهاية العام أولى وثانية ثانوي بمدارس "STEM"

أعلنت وحدة مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا “STEM”، جدول امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني للصفين الأول والثاني للعام الدراسي 2024/2023لجميع المدارس.

تبدأ اﻻمتحانات يوم الأربعاء 8 مايو المقبل وتنتهي يوم الخميس 16 من الشهر نفسه.

وبحسب ما أعلنته وزارة التربية والتعليم عن مواعيد عقد الامتحانات، والتعليمات، الآتي:

تعقد امتحانات نهاية العام الدراسي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ لمراحل النقل والشهادة الإعدادية بداية من يوم ٨ مايو ٢٠٢٤.

-تنتهي الامتحانات يوم ٢٣ مايو ٢٠٢٤.

-حظر عقد أية امتحانات خلال أعياد الإخوة المسيحيين.

-تتولى كل مديرية مسئولية وضع جداول الامتحانات والإعلان عنها.

- تعقد امتحانات مراحل النقل على مستوى الإدارات التعليمية، كما تعقد امتحانات الشهادة الإعدادية على مستوى المديريات التعليمية.

-عقد امتحانات الدبلومات الفنية يوم ٢٥ مايو ٢٠٢٤ وحتى ٦ يونيو ٢٠٢٤.

-عقد امتحانات شهادة إتمام مرحلة الثانوية العامة وفقا للجدول المعلن بداية من يوم ١٠ يونيو المقبل وحتى يوم ٢٠ يوليو المقبل.