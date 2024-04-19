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الجمعة 19 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة التعليمية

جدول امتحانات نهاية العام أولى وثانية ثانوي بمدارس "STEM"

مدارس المتفوقين
مدارس المتفوقين
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أعلنت وحدة مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا “STEM”، جدول امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني للصفين الأول والثاني للعام الدراسي 2024/2023لجميع المدارس.

تبدأ اﻻمتحانات يوم الأربعاء 8 مايو المقبل وتنتهي يوم الخميس 16  من الشهر نفسه.

وبحسب ما أعلنته وزارة التربية والتعليم عن مواعيد عقد الامتحانات، والتعليمات، الآتي:

تعقد امتحانات نهاية العام الدراسي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ لمراحل النقل والشهادة الإعدادية بداية من يوم ٨ مايو ٢٠٢٤.

 -تنتهي الامتحانات يوم ٢٣ مايو ٢٠٢٤.

-حظر عقد أية امتحانات خلال أعياد الإخوة المسيحيين.

-تتولى كل مديرية مسئولية وضع جداول الامتحانات والإعلان عنها.

 - تعقد امتحانات مراحل النقل على مستوى الإدارات التعليمية، كما تعقد امتحانات الشهادة الإعدادية على مستوى المديريات التعليمية.

 

-عقد امتحانات الدبلومات الفنية  يوم ٢٥ مايو ٢٠٢٤ وحتى ٦ يونيو ٢٠٢٤.

-عقد امتحانات شهادة إتمام مرحلة الثانوية العامة وفقا للجدول المعلن بداية من يوم ١٠ يونيو المقبل وحتى يوم ٢٠ يوليو المقبل.

 

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