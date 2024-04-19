استدرجها عبر فيس بوك.. ضبط المتهم بهتك عرض طفلة في الطالبية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من ضبط المتهم بهتك عرض طفلة داخل شقة بمنطقة الطالبية غرب المحافظة.

تلقي المقدم أحمد فاروق رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية بمديرية أمن الجيزة بلاغا من أحد الأشخاص وبرفقته كريمته 14 سنة يفيد قيام طالب بالمرحلة الثانوية باستدراج ابنته عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك تحت مسمي الإعجاب بها وطلب مقابلتها واصطحبها داخل سيارته لأحد الشقق السكنية بدائرة القسم وقام بالتعدي عليها جنسيا وهتك عرضها.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار اذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم واقتياده إلي ديوان القسم.

وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.