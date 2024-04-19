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الجمعة 19 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

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للمزارعين.. توصيات لتخفيف تأثير موجة الحرارة على البطاطس ومحاصيل خضرية التكاثر

السيد القصير وزير
السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي
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أصدر معهد بحوث البساتين التوصيات الفنية الواجب اتباعها من مزارعي البطاطس ومحاصيل خضرية التكاثر. 

وقال الدكتور أيمن حمودة مدير المعهد أن هذه التوصيات خاصة بمحاصيل 
البطاطس -القلقاس- البطاطا-مشاتل  الخرشوف والفراولة والواجب مراعاتها لتلافى التأثير السيئ للحرارة المرتفعة على هذه الحاصلات.

وجاءت التوصيات على النحو التالي

1- تجنب زراعة اى شتلات خضر خلال هذه الموجة الحارة ويفضل ان تتم الزراعة بعد انتهاء الموجه.
2- يجب رى النباتات فى الصباح الباكر بعد الفجر وتجنب الري فى اوقات النهار نهائيا واضافة هيومات البوتاسيوم وحامض الفولفيك ونترات الماغنسيوم مع الري للمساعدة في سريان امتصاص العناصر الغذائية من التربة.
3- - البطاطس الصيفية المتأخرة يتم ريها رية سريعة مع إضافة 15 ك سلفات بوتاسيوم أو نترات البوتاسيوم 4 ك للفدان  مع الري.

4- رش النباتات بالمبيدات الحشرية ومبيدات العناكب الموصي بها وهذا هام جدا نظرا لبدء نشاط معظم الحشرات الضارة التربس -المن- الاكاروس - التوتا ابسليوتا نتيجة لارتفاع درجات الحرارة على أن يكون الرش فى الصباح الباكر مع تجنب رش النباتات نهارا حتى لا تتعرض للاحتراق. 
5- الرش فى الصباح الباكر للمحاصيل المختلفة بسليكات البوتاسيوم او البوتاسيوم فوسفيت مع مراعاة عدم خلطها مع عناصر اخرى.

 كما يمكن الرش بمحلول كبرتيات الزنك  او الزنك المخلبى مع مراعاة التركيز والجرعة المناسبة لكل مركب حسب نوعه ومصدره لتحسين حالة النباتات وزيادة الجهود الخلوية للنباتات لتحمل الظروف القاسية، ورفع قدرة النباتات على تحمل الظروف الجوية شديدة الحرارة.

البطاطس الري نترات البوتاسيوم شتلات خضر