تحطم طائرة عسكرية روسية ومصرع أحد أفراد طاقمها

تحطمت طائرة قاذفة روسية من طراز تو-22 إم إس فى منطقة ستافروبول ما أسفر عن مصرع أحد أفراد طاقمها ونجاة طيارين والبحث عن فرد رابع من أفراد الطاقم.

ونقلت وكالة تاس الروسية عن حاكم إقليم ستافروبول الروسى، فلاديمير فلاديميروف، قوله إن أحد أفراد طاقم الطائرة التي تحطمت في منطقة ستافروبول الروسية قتل، فيما لا يزال البحث مستمر عن الطيار الرابع.

وأفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن قاذفة قنابل من طراز Tu-22M3 تابعة للقوات الجوية تحطمت بعد إكمال مهمة قتالية أثناء عودتها إلى المطار في منطقة ستافروبول، ولم تكن هناك ذخيرة على متن الطائرة ولم تحدث أضرار على الأرض.

وبحسب البيانات الأولية فإن سبب الحادث هو عطل فني.