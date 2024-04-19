الدفاع المدني الفلسطيني: انتشلنا 4 شهداء جراء استهداف الاحتلال لمنزل بالشاطئ الشمالي

أفاد الدفاع المدني الفلسطيني، اليوم الجمعة، إن طواقمه تمكنت من انتشال 4 شهداء فلسطينيين و3 إصابات جراء استهداف طائرات الاحتلال منزلًا في منطقة الشاطئ الشمالي غرب قطاع غزة، جاء ذلك حسبما أفادت وسائل إعلام فلسطينية.

ونفذت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس الخميس، غارات جوية عنيفة على منطقة الشاطئ الشمالي غرب غزة، وقامت بقصف منزلًا يعود لعائلة "السر" يؤوي نازحين بينهم من عائلة أبو جياب.

ويواصل الاحتلال استهداف المدنيين الفلسطينيين كل يوم في جميع أنحاء قطاع غزة، مستخدمًا كل آلات الحرب، البرية والبحرية والجوية ، ويتزايد كل يوم أعداد الشهداء والجرحى والمفقودين الفلسطينيين، فارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 33970 شهيدًا أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وتزايد عدد الجرحى إلى 76770 جريحًا ولا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض غير معروف عددهم.