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الجمعة 19 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

الدفاع المدني الفلسطيني: انتشلنا 4 شهداء جراء استهداف الاحتلال لمنزل بالشاطئ الشمالي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أفاد الدفاع المدني الفلسطيني، اليوم الجمعة، إن طواقمه تمكنت من انتشال 4 شهداء فلسطينيين و3 إصابات جراء استهداف طائرات الاحتلال منزلًا في منطقة الشاطئ الشمالي غرب قطاع غزة، جاء ذلك حسبما أفادت وسائل إعلام فلسطينية.

ونفذت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس الخميس، غارات جوية عنيفة على منطقة الشاطئ  الشمالي غرب غزة، وقامت بقصف منزلًا يعود لعائلة "السر" يؤوي نازحين بينهم من عائلة أبو جياب.

ويواصل الاحتلال استهداف المدنيين الفلسطينيين كل يوم في جميع أنحاء قطاع غزة، مستخدمًا كل آلات الحرب، البرية والبحرية والجوية  ، ويتزايد كل يوم أعداد الشهداء والجرحى والمفقودين الفلسطينيين، فارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى  33970 شهيدًا أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وتزايد عدد الجرحى إلى 76770 جريحًا  ولا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض غير معروف عددهم.

الدفاع المدني الفلسطيني 3 مصابين قصف منزل منطقة الشاطئ الشمالي غرب قطاع غزة