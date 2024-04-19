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الجمعة 19 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

بسبب أزمة نفسية.. فتاة تنهي حياتها بالحبة السامة بأوسيم

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أنهت فتاة في عقدها الثاني حياتها بتناول قرص حبة الغلال السامة؛ لمرورها بأزمة نفسية بمنطقة أوسيم بالجيزة.

تلقى المقدم مصطفى كمال رئيس مباحث مركز شرطة أوسيم بمديرية أمن الجيزة إشارة من المستشفى تفيد باستقبال فتاة في عقدها الثاني تُعاني من حالة إعياء شديدة ولقيت مصرعها خلال محاولات إسعافها وادعاء تناول مادة سامة ومقيمة بدائرة المركز، وبالانتقال والفحص وبالتقابل مع أسرة المتوفية أفادوا باقدامها على إنهاء حياتها بتناول حبة الغلال السامة نتيجة مرورها بأزمة نفسية ولم يتهموا أحد بالتسبب في ذلك ونفوا وجود شبهة جنائية في الواقعة، وتم التحفظ على الجثة داخل ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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