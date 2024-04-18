فيديو.. دوللي شاهين تطرح كليب أغنية “دوللي ست البنات”

طرحت المطربة اللبنانية دوللي شاهين، فيديو كليب أحدث أغانيها "دوللي ست البنات" عبر موقع الفيديوهات “يوتيوب”.

أغنية “دوللي ست البنات” من كلمات أحمد الشاعر وألحان مادو فتحي، وتوزيع أحمد عبد العزيز، وتم تصويرها على طريقة الفيديو كليب تحت إدراة المخرج مؤمن يوسف.

يقول مطلع أغنية دوللي ست البنات:

انا اسمي دولي وحلوة كلي

ياما قالوا عني انا الجامده

بسكوته طعمه وجمالها نعمه

بسبوسه قشطه على مانجه

انا حلويات ست البنات

انا ترندات ملكة جيلي

دا في الأساطير حكوا عني كتير

تغرق تتوه في تفاصيلي

يذكر أن دوللي شاهين طرحت مؤخرا أغنية «حوش الدلع» وأغنية«حكاية بنت» وأغنية «حبيبتي يا أمي» وأغنية «الملكة QUEEN»، عبر قناتها الخاصة بموقع يوتيوب.

https://youtu.be/Ha7rt9zSE8I?si=jIRVxUbu0oYir9SZ