تعرف على سر تسمية "نزلة السمان" يهذا الاسم

قريه نزلة السمان من المواقع الأثرية المهمة وتحدث الكثير من المؤرخين عن سر تسميتها بهذا الاسم وهو ما أثار الكثير من الحيرة والدهشة لدى البعض

أولا :موقعها

تقع "نزله السمان "بحي الهرم التابع لمحافظة الجيزة وتعد واحده من المناطق السياحية بحي الهرم

ثانيا :مكانتها

يقول الدكتور “مجدى شاكر كبير الأثريين بوزارة السياحة ": انها تعد منطقه تاريخيه لانها جزء لا يتجزأ من اهرامات الجيزة كما أنها مزار للكثير من السائحين مدللا على ذلك بتأكيده من خلال أبحاثه بأنها حدث أثرى مهم نظر إليه على انه اكتشاف اثرى بمثابه مزار للسائحين

تاريخها

يرجع تاريخها إلي عصر الدوله القديمه حيث بناة الاهرامات وهو ما أكده أهالي المنطقه ودللوا على ذلك بأنهم ساهموا مع العمال في بناء الهرم الأكبر وغيره من الاهرامات

سر التسميه

أجمع المؤرخون على مجموعة من الروايات وأصدقها ”روايتين "

الأولى: تذهب الى أن تسميتها تعود الي " طيور السمان "حيثما كانت هذه الطيور تعتاد الهبوط بعد هجرتها فى هذه المنطقة التى ينتهى منها فيضان النيل اذ عقب الفيضان تهبط وتنزل بالارض وعلى ذلك عرفت بمهبط السمان أو نزله السمان أى مكان تجمع طيور السمان ومهبطهم

روايه اخري :يذهب إليها احد الاهالي مؤكدا ان سر تسميه" نزله السمان "بهذا الاسم يعود إلي قصه الشيخ "حمد السمان " مشيرا الى ان هذا الشيخ من المغرب وأراد أن يختار مكان للخلوة وعباده الله فاقترح علي احد شيوخه بأن يختار مكان مبارك

بحث كثيرا حتي هداه دليله إلي ان مصر ارض مباركه لانها مهبط للكثير من الأنبياء والأولياء فجاء إلي مصر وأخذ يبحث في أرض مصر حتي هداه قلبه لأحد مناطق الهرم

وأتجه إليها وعاش فيها طيله عمر لعباده الله حتي وافته المنيه

حزن عليه أهل المنطقه و قرروا ان يخلدوا ذكراه فأطلقوا على المكان أسم “نزله سمان ”تقديرا لمكانته كشيخ جليل .