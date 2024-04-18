غداً.. قطع المياه لمدة 6 ساعات عن منطقة منشية البكاري

أعلنت محافظة الجيزة، إنه في إطار تنفيذ أعمال تحويلات للمرافق وتحسين كفاءة خطوط المياه الكائنة بمنطقة المريوطية، فإنه سيتم قطع المياه عن خط قطر ٣٠٠ مم زاهر المغذى لمنطقة منشية البكاري لمدة ٦ ساعات بدءًا من الساعة الثانية عشر مساء يوم الجمعة الموافق 19 / 4 / 2025 وحتي الساعة السادسة صباح يوم 20/ 4/ 2024، علما بأن المناطق المتأثرة بانقطاع المياه هي منطقة منشية البكاري.

وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالالتزام بالمواعيد المحددة للأعمال لإعادة ضخ المياه بصورتها الطبيعية للمناطق المتأثرة، موجها رئيس حي الهرم بالمتابعة الميدانية للأعمال وإزالة أي معوقات.

وأشارت محافظة الجيزة، إلى أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي ستقوم بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب لتتحرك في الأماكن المتأثرة وللطوارىء يتم الاتصال بالخط الساخن 125 لتلبية احتياجاتهم فورا.