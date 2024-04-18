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الخميس 18 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

اقتصاد

رئيس «الصناعات الغذائية»: توافر السلع بفائض يفوق الاستهلاك

جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر
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قال الدكتور أشرف الجزايرلي، رئيس غرفة الصناعات الغذائية، إن القطاع الغذائي منذ ثورة يناير 2011 لم يحدث به أي نقص في السلع، لافتًا إلى ما حدث منذ أزمة كورونا، وهناك تواصل دائم بين الوزارات لتوفير وضمان وفرة السلع الغذائية، وكان بشكل غير مسبوق على مستوى العالم، مشيرا إلى أن حلقات التداول، تؤكد نزول الأسعار بشكل مستمر، بسبب توافر السلع من المصانع أكثر من طلب المستهلك.

وأضاف «الجزايرلي» خلال مؤتمر صحفي لرئيس مجلس الوزراء، عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، أذاعته قناة «إكسترا نيوز»، أن هناك دول كثيرة كبرى بها نقص أغذية خلال الأزمات العالمية، لكن نتيجة لجهود الحكومة لم تتمكن التحديات الاقتصادية والغذائية من تملك الحكومة المصرية، وهذا بفضل الانجازات غير المسبوقة في جذب الاستثمارات.

وتابع: «جذب الاستثمارات أدى إلى ثقة في استقرار العملة، وهذا أدى إلى توفير كل الموارد اللازمة لتوفير كل الخامات والسلع الغذائية المطلوبة».

اشرف الجزاريلي غرفة الصناعات الغذائية القطاع الغذائي مجلس الوزراء الاقتصاد المصري