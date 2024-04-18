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الخميس 18 أبريل 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

البانوبي يقود هجوم زد أمام الإسماعيلي

زد
زد
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أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي زد بقيادة مجدي عبد العاطي  تشكيل فريقه لمواجهة الإسماعيلي، بعد قليل، على ملعب الأول ضمن منافسات الجولة ال١٨ للدوري الممتاز .
جاء تشكيل زد كالتالي:

حارس مرمى : علي لطفي. 
خط الدفاع : مصطفى العش ومحمد إسماعيل وأحمد زكي وليوناردو كاموني.
خط الوسط : أحمد الصغيري ومصطفى ميسي ومحمد قطب و بيتر زيلو.
خط الهجوم : عبد الرحمن البانوبي وماتا ماجاسا.
ويجلس على مقاعد البدلاء: محمد رضا حارسًا إسلام إسماعيل ومحمد سمير ثابت وعمرو حسام ومحمود نبيل وعلي جمال ورافت خليل ومحمد سوانية.

الإسماعيلي دوري