البانوبي يقود هجوم زد أمام الإسماعيلي

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي زد بقيادة مجدي عبد العاطي تشكيل فريقه لمواجهة الإسماعيلي، بعد قليل، على ملعب الأول ضمن منافسات الجولة ال١٨ للدوري الممتاز .
جاء تشكيل زد كالتالي:
حارس مرمى : علي لطفي.
خط الدفاع : مصطفى العش ومحمد إسماعيل وأحمد زكي وليوناردو كاموني.
خط الوسط : أحمد الصغيري ومصطفى ميسي ومحمد قطب و بيتر زيلو.
خط الهجوم : عبد الرحمن البانوبي وماتا ماجاسا.
ويجلس على مقاعد البدلاء: محمد رضا حارسًا إسلام إسماعيل ومحمد سمير ثابت وعمرو حسام ومحمود نبيل وعلي جمال ورافت خليل ومحمد سوانية.