شركة لوفتهانزا تمدد تعليق رحلاتها إلى طهران وبيروت

مددت شركة الطيران الألمانية العملاقة لوفتهانزا تعليق رحلاتها من وإلى طهران وبيروت حتى نهاية شهر أبريل الجاري.

وأعلنت شركة لوفتهانزا الألمانية أن طائراتها ستواصل تجنب المجال الجوي الإيرانية، بحسب ما أوردته وكالة فرانس برس.

وقال متحدث باسم شركة الطيران: "تم إلغاء رحلاتنا إلى طهران وبيروت حتى 30 أبريل، وما زلنا لا نستخدم المجال الجوي الإيراني حتى التاريخ نفسه".

يأتي ذلك في ظل التصعيد بين طهران وتل أبيب بعد الهجوم الإيراني بطائرات مسيرة بدون طيار على إسرائيل يوم السبت الماضي ردا على الضربة الإسرائيلية التي دمرت السفارة الإيرانية في سوريا في الأول من أبريل الجاري.