حزب الله يستهدف تحركًا لجنود إسرائيليين في المالكية عند الحدود اللبنانية - الفلسطينية

أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان التابعة لحزب الله، أنها استهدفت تحركًا لجنود من الجيش الإسرائيلي في موقع "المالكية" عند الحدود اللبنانية - الفلسطينية، مشيرة إلى أن الاستهداف تم بالأسلحة الصاروخية التي حقّقت إصابة مباشرة.

ونقلت قناة "الميادين" اللبنانية عن المقاومة تأكيدها استهدافها للقوة الاسرائيلية "أثناء محاولتها سحب الآلية العسكرية التي تم استهدافها، أمس، في موقع المطلة التابع للاحتلال، وذلك بالأسلحة المناسبة التي أوقعت إصابات في صفوف هذه القوة".

وكان مسعفون إسرائيليون أفادوا أمس بإصابة ستة أشخاص في هجوم من لبنان على شمالي إسرائيل، وبأن حالة أحدهم خطيرة، حيث قالوا إن مقذوفا أطلق من لبنان سقط على مجمع سكني في قرية عرب العرامشة البدوية، يوم الأربعاء.

وأفادت قناة "المنار" التابعة لحزب الله بأنه تم استهداف مبنى يضم جنودا إسرائيليين، وبوقوع إصابات في صفوفهم، ولم تؤكد إسرائيل هذا في البداية.

وذكر التقرير أن الجيش الإسرائيلي شن ضربات بالمدفعية الثقيلة على بلدات جنوبي لبنان عقب هجوم حزب الله. وكان هناك تبادل لإطلاق النار قبل ذلك أيضا.