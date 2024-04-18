رئيس مياه سوهاج: رصد 1312 مخالفة وصلات غير قانونية وشروط تعاقد وتحرير محاضر لهم

أعلن المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس اداره شركه مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج والعضو المنتدب، أنه تم ضبط عدد 1312مخالفه وصلات مياه غير قانونيه ومخالفة للشروط والمواصفات الفنية، والتى يتم تركيبها بشكل عشوائى دون اتخاذ الإجراءات القانونية وذلك خلال الفتره 1 يناير 2023 حتى تاريخه هذا من خلال شن حملات مكبره اطلقتها لجنه التفتيش بالقطاع التجارى بالشركه لرفع تلك المخالفات والتى يلجأ إليها البعض لسرقة المياه.

واضاف أن الشركة تتصدى بكل حزم لمثل هذه التعديات، مشيرًا إلى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة ورفع الوصلات الغير قانونية حيال المتعدين، مؤكدًا أنه لا تهاون فى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أصحاب الوصلات المخالفة، لما لذلك التعديات من ضرر جسيم على شبكات المياه والخطوط الرئيسيه.

وأوضح أن تلك المخالفات تستنزف موارد الشركة وتحرم مواطنين آخرين من حصولهم على الخدمات وأن الشركة ستستمر فى مواجهة تلك الممارسات تطبيقاً لمبدأ العدالة فى حصول المشتركين على جميع الخدمات بصورة قانونية وحتى تستطيع الشركه القيام بدورها على النحو الأمثل من أعمال الصيانة والتشغيل ورفع معدلات الجودة لتقديم خدمات متميزة وافضل للمواطنين.

وأشار محمد حلمى على مدير اداره العدادات والورشه الفرعيه ورئيس لجنه التفتيش بالشركه إلى أنه تم ضبط عدد 559 وصله مياه خلسه وعدد 753 مخالفه شروط تعاقد بجميع مراكز المحافظه وإن إدارة المخالفات تعمل على مدار الساعة لضبط تلك الوصلات، بالاضافه الى تشكيل لجان لمتابعة العدادات مسبقة الدفع وفسخ التعاقد مع اى مشترك تثبت عليه اى تلاعبات بالعدادات، مضيفا أن اللجان تقوم بعمل محاضر لأصحاب الوصلات الخلسة والممتنعين عن السداد ورفع التوصيلة وإلغاء الاشتراك منوهاً على أن تلك التعديات تعرض ممتلكات الدولة للإتلاف والتهرب من دفع مقابل الانتفاع بالخدمات وان الشركه مستمره فى شن حملات رصد الوصلات الخلسة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المتعدين، موضحا ان إدارة التفتيش ترحب بالمواطنين الراغبين بتقنين أوضاعهم الغير قانونية والتصالح طبقا للوائح الشركه وكذلك استقبال اية بلاغات عن المخالفات.