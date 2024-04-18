لتعزيز إستراتيجية التحول الرقمي.. جامعة سوهاج تفعل منظومة الكروت الذكية لتداول الوقود

أعلن الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، عن تفعيل منظومة الكروت الذكية لتداول الوقود، واستبدالها بالبونات الورقية داخل الجامعة، وذلك تنفيذاََ لتوجيهات القيادة السياسية، بإحكام الرقابة والوقوف على معدلات الاستهلاك الحقيقي للمواد البترولية المستخدمة، موضحاً أن تطبيق هذه المنظومة يساهم فى تقديم معلومات دقيقة تمكن الجهة المسئولة من تحديد كميات البنزين المستهلكة بشكل فعلى.

وقال النعماني: إن هذه الخطوة جاءت لتعزيز إستراتيجية التحول الرقمي التي تنتهجها الجامعة والتي تتخذ فيها الجامعة خطوات جادة للتحول لجامعة رقمية تتواكب مع كافة الجامعات العالمية.

وأكد الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، على أن هذه البيانات تساعد تنظيم استهلاك البنزين والسيطرة إهداره وتوفيره بمعدل صحيح، مضيفاً انه تم شراء مواد بترولية بتكلفة ٣ مليون جنيه لبدء تفعيل منطومة الكروت الذكية.

وأضاف ثروت إبراهيم مدير إدارة السيارات، أنه بناءاً على تعليمات وزارة المالية وبالتعاون مع شركة التعاون البترولية تم تسليم عدد ١١٥ كارت وقود ذكي خاصة بسيارات ومولدات وجرارات الجامعة، وذلك بهدف إحكام الرقابة على السائقين والحفاظ على المال العام، وإنهاء التعامل بالبونات الورقية.