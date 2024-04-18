وكيل تعليم البحيرة يدشن فاعليات معارض ختام الأنشطة التربوية.. صور

أكد يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، على أهمية دور الانشطة التربوية والتعليمية لدورها الفعال فى ترسيخ القيم السلوكية الإيجابية وغرس القيم التربوية وتنمية روح الإبداع والتميز والمنافسة الحميدة بين أبنائنا الطلاب وبناء شخصيتهم وغرس قيم الولاء والانتماء وحب الوطن.

وأشار الديب، إلي أن تعليم البحيرة يسعى من خلال جميع كوادره لصقل وتنمية كافة مهارات أبنائه الطلاب في شتى القطاعات إنطلاقا من توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة في هذا الشأن، جاء ذلك خلال افتتاحه لمعرض ختام الأنشطة بمدرسة الشهيد أحمد بهجت مناع الاعدادية بنات بدمنهور بحضور محمد بدر، وكيل المديرية، والدكتور محمد الغراوي مدير عام الشئون التنفيذية، والدكتور خالد الدقلة مدير عام التعليم العام، حسام قنديل، مدير عام التعليم الفني، حمدي سلام، مدير عام إدارة بندر دمنهور التعليمية، واللجنة التنسيقة للأنشطة وموجهى العموم والموجهين الاوائل واخصائى ومدرسى الانشطة وعدد كبير من طلاب المدارس المشاركة بالمعرض.

وتفقد وكيل الوزارة، أروقة المعرض وجميع الأجنحة الخاصة به والتي ضمت مختلف أعمال مدارس الادارة فى انشطة المعامل والعلوم والصحافة والاعلام المدرسي والوسائل التعليمية والتربية الزراعية والمجال الصناعى والتربية الفنية والإقتصاد المنزلى والمكتبات والتربية البيئية، التربية الموسيقية، التربية الفنية، التربية المسرحية، الحاسب الآلي ورياض الاطفال والمدرسة المنتجة والتربية الاجتماعية، كما تم متابعة عدد من العروض الفنية والرياضية لطلاب المدارس.

وأشاد الديب، بجودة المعروضات وجميع الأعمال المشاركة بالمعرض والتي عكست مستوى التدريب والمهارة الكبيرة لدى الطلاب والمجهود الكبير من المعلمين والأخصائيين لصقل تلك المواهب وتنميتها وتنويع وزيادة القدرات الابداعية لديهم، كما قدم الشكر للقائمين علي المعرض والمشرفين عليه وجميع المشاركين فيه متمنياً دوام التوفيق والنجاح.

كما أطلق وكيل الوزارة أشارة البدء لتدشين وأفتتاح معارض مماثلة بجميع الادارات التعليمية.