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الخميس 18 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

ثقافة

الليلة.. مركز الحرية للإبداع بالاسكندرية يحيى الذكرى الـ19 لرحيل الفنان أحمد زكي

صالون كلام فى السيما
صالون كلام فى السيما
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يحتضن صندوق التنمية الثقافية، أمسية جديدة من أمسيات صالون كلام ف السينما، مع المخرج أشرف فايق، وذلك مساء اليوم الخميس،  18 من ابريل، بمركز الحربة للابداع الفنى بالاسكندرية.

وتأتى الأمسية إحياءً للذكرى الـ19 لرحيل النجم الأسمر أحمد ذكي، واستعراض مسيرته الفنية وأبرز الأدوار في مشواره السينمائي وغير ذلك.

ومن المقرر أن يكون ضيف اللقاء، المخرج السينمائي طارق الشيمي، ويدير الصالون المخرج السينمائي أشرف فايق.

ويقام الصالون، برعاية قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة د. وليد قانوش، وبدعم من وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني.

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