ads
الخميس 18 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

ثقافة

فى اليوم العالمى للتراث.. دار الكتب تعلن عن خصم 30 % على الإصدارات التراثية

دار الكتب والوثائق
دار الكتب والوثائق
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلنت دار الكتب والوثائق القومية، برئاسة الدكتور أسامة طلعت، عن نسبة خصم 30% على عدد من الإصدارات التراثية المتميزة، وذلك من اليوم الخميس 18 أبريل حتى الاثنين المقبل، في إطار احتفال وزارة الثقافة المصرية، باليوم العالمى للتراث.

وتتضمن قائمة الإصدارات عددا من الكتب المهمة من بينها: "الديوان الأكبر"، "جماليات التراث المعماري بالقاهرة والإسكندرية"، "ديوان الشبراوي"، "الوافي بحل الكافي"، "شفاء الأسقام"، "عنقود الزواهر"، "شرح التائية الكبرى"، "ديوان نابغة بن شيبان"، "مصر والتراث الكارتوغرافي" باللغتين العربية والإنجليزية، "أبنية الأسماء والأفعال"، " تراث محمد حسين هيكل"، "محمود فهمي النقراشي..أوراقه ومراسلاته"، و "عقد الجمان" في 6 مجلدات وعدد آخر من الإصدارات.

كما أعدت دار الكتب والوثائق القومية برنامجا حافلا للاحتفال باليوم العالمي للتراث يشمل إقامة ندوة بعنوان "جهود الدولة في حفظ ونشر التراث القومي: دار الكتب والوثائق القومية - نظرة مستقبلية"، يحاضر فيها كل من: الدكتورة نهلة إمام مستشارة وزيرة الثقافة لشئون التراث، ندا محمد عبد الرحمن باحثة دكتوراة بمركز ترميم دار الوثائق، نورا عبد العظيم باحثة بمركز تحقيق التراث، وتدير الندوة، مروة الشريف -مديرة النشر في دار الكتب والوثائق القومية.

وتنظم الدار معرضًا لمستنسخات من لوحات ومخطوطات من مقتنيات الدار.

دار الكتب والوثائق اليوم العالمي للتراث وزارة الثقافة المصرية خصومات دار الكتب والوثائق اخبار الثقافة