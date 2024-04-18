سكرتير مساعد البحيرة يتابع موقف تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي.. صور

عقد كامل غطاس، السكرتير العام المساعد بمحافظة البحيرة، اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، وذلك بحضور المهندسة منال عبد المنعم، مدير عام الادارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية، محمد أحمد صالح، مدير عام الادارة العامة للحوكمة والمراجعة الداخلية والمهندسة ايناس قاسم، مدير عام الادارة العامة للتخطيط والمتابعة، المهندس هشام البنا، مدير ادارة المتابعة بالادارة العامة للتخطيط والمتابعة، سناء العرابي، مدير ادارة الرقابة والمتابعة.

وبدأ الاجتماع بالترحيب بالسادة الحضور واستعرض ما جاء بالبيان المقدم من الهيئة القومية لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي حول الموقف التنفيذى لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بمراكز (ادكو - الدلنجات - بدر- كفر الدوار- المحمودية- الرحمانية - شبراخيت- ايتاى البارود- كوم حمادة ).

وأكد السكرتير العام المساعد، ضرورة الانتهاء من المشروعات الجاري تنفيذها بمختلف أنحاء المحافظة وإزالة كافة المعوقات وتذليل العقبات وزيادة نسب التنفيذ لضمان دخول تلك المشروعات حيز الخدمة بأسرع وقت ممكن حتى يتسنى للمواطنين الإستفادة منها لتحقيق احتياجاتهم ومتطلباتهم وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين .

كما وجه بعقد اجتماع تنسيقى بين شركة مياه الشرب والصرف الصحي والجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى لتلافى الملاحظات الوارده من فرق العمل.