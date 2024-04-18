طبيب الأهلي يكشف حالة المصابين قبل مواجهة مازيمبي

كشف الدكتور أحمد جاب الله ، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تفاصيل حالة المصابين في صفوف الفريق قبل مواجهة مازيمبي الكونغولي في دوري أبطال أفريقيا.

وقال طبيب الأهلي في تصريحات صحفية: “إن بيرسي تاو، لاعب الفريق تعافى تمامًا من الإصابة التي تعرض لها، وأصبح جاهزًا للمشاركة في المباريات وفقا لرؤية الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر”.

وأضاف أن بيرسي تاو كان يعاني من آلام في الكاحل تسببت في ابتعاده عن المشاركة في المباريات الأخيرة وخضع لبرنامج علاجي، وبات جاهزا للمشاركة المباريات بصورة طبيعية.

وأوضح طبيب الفريق أن الثنائي؛ إمام عاشور ومروان عطية يواصلان أداء برنامجهما العلاجي ويخضعان لإجراء أشعة الأسبوع المقبل؛ للاطمئنان على حالتهما.

وأجرى أمام عاشور جراحة بعد إصابته بخلع ما بين عظمة الترقوة ولوح الكتف فيما يعاني مروان عطية من الإصابة بشد في العضلة الخلفية.

وبالنسبة لحسين الشحات، فيواصل أداء برنامجه العلاجي في الجيم؛ للحفاظ على لياقته، حيث يعاني من إصابة بشرخ في عظمة الوجه.

وكانت بعثة الأهلي قد وصلت إلى الكونغو في ساعة متأخرة من مساء أمس الأربعاء بعد رحلة طيران شاقة استغرقت ما يقرب من ٧ ساعات.

وكان في استقبال بعثة الأهلي في مطار مدينة لوبومباشي، الكابتن خالد بيبو، مدير الكرة، والكابتن سمير عدلي المدير الإداري للفريق، ووفد السفارة المصرية، حيث تم إنهاء إجراءات دخول البعثة والتوجه لفندق الإقامة.