استئناف أولى جلسات محاكمة لاعب الأهلى بتهمة التعدي على لاعب بيراميدز

بدأت محكمة جنح مدينة نصر أولى جلسات محاكمة لاعب الأهلي حسين على الشحات بالقضية رقم 763 لسنة 2024 ، في واقعة اتهامه بالتعدي على لاعب نادي بيراميدز محمد الشيبي المغربي الجنسية، أثناء المباراة التي جمعت فريقهما بإستاد الدفاع الجوي



ويذكر أن النيابة العامة، أحالت فى وقت سابق ، لاعب النادي الأهلي حسين الشحات، إلى محكمة جنح مدينة نصر بالقاهرة، بتهمة التعدي على لاعب نادي بيراميدز محمد الشيبي.