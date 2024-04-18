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الخميس 18 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

استئناف أولى جلسات محاكمة لاعب الأهلى بتهمة التعدي على لاعب بيراميدز

حسين الشحات لاعب
حسين الشحات لاعب الاهلى
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بدأت محكمة جنح مدينة نصر أولى جلسات محاكمة لاعب الأهلي حسين على الشحات بالقضية رقم 763 لسنة 2024 ، في واقعة اتهامه بالتعدي على لاعب نادي بيراميدز محمد الشيبي المغربي الجنسية، أثناء المباراة التي جمعت فريقهما بإستاد الدفاع الجوي

ويذكر أن النيابة العامة، أحالت فى وقت سابق ، لاعب النادي الأهلي حسين الشحات، إلى محكمة جنح مدينة نصر بالقاهرة، بتهمة التعدي على لاعب نادي بيراميدز محمد الشيبي.

استاد الدفاع الجوي الجنسية النادي الاهلي أولى جلسات النيابة العامة جنح مدينة نصر حسين الشحات لاعب نادي بيراميدز