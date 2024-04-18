بدأت محكمة جنح مدينة نصر أولى جلسات محاكمة لاعب الأهلي حسين على الشحات بالقضية رقم 763 لسنة 2024 ، في واقعة اتهامه بالتعدي على لاعب نادي بيراميدز محمد الشيبي المغربي الجنسية، أثناء المباراة التي جمعت فريقهما بإستاد الدفاع الجوي
ويذكر أن النيابة العامة، أحالت فى وقت سابق ، لاعب النادي الأهلي حسين الشحات، إلى محكمة جنح مدينة نصر بالقاهرة، بتهمة التعدي على لاعب نادي بيراميدز محمد الشيبي.
حوادث وقضايا
استئناف أولى جلسات محاكمة لاعب الأهلى بتهمة التعدي على لاعب بيراميدز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بدأت محكمة جنح مدينة نصر أولى جلسات محاكمة لاعب الأهلي حسين على الشحات بالقضية رقم 763 لسنة 2024 ، في واقعة اتهامه بالتعدي على لاعب نادي بيراميدز محمد الشيبي المغربي الجنسية، أثناء المباراة التي جمعت فريقهما بإستاد الدفاع الجوي
بدأت محكمة جنح مدينة نصر أولى جلسات محاكمة لاعب الأهلي حسين على الشحات بالقضية رقم 763 لسنة 2024 ، في واقعة اتهامه بالتعدي على لاعب نادي بيراميدز محمد الشيبي المغربي الجنسية، أثناء المباراة التي جمعت فريقهما بإستاد الدفاع الجوي