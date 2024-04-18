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الخميس 18 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

إصابة 7 أشخاص في انقلاب سيارة ميكروباص بالمرج

أرشيفيه
أرشيفيه
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أصيب 7 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بمنطقة الكوبري الجديد بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة بلاغًا بوقوع حادث مروري ووجود مصابين بمنطقة الكوبري الجديد بدائرة قسم شرطة المرج.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ميكروباص اختلت عجلة القيادة بيد السائق مما تسبب في انحراف الطاره وانقلاب السيارة ونتج عن الحادث إصابة 7 أشخاص جري نقلهم إلي المستشفي لتلقي العلاج اللازم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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