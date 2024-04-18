اليوم.. أولى جلسات محاكمة لاعب الأهلى بتهمة التعدي على لاعب بيراميدز

تنظر محكمة جنح مدينة نصر اليوم الخميس، أولى جلسات محاكمة لاعب الأهلي حسين الشحات، في واقعة اتهامه بالتعدي على لاعب نادي بيراميدز محمد الشيبي المغربي الجنسية، أثناء المباراة التي جمعت فريقهما بإستاد الدفاع الجوي



يذكر أن النيابة العامة، أحالت فى وقت سابق ، لاعب النادي الأهلي حسين الشحات، إلى محكمة جنح مدينة نصر بالقاهرة، بتهمة التعدي على لاعب نادي بيراميدز محمد الشيبي.