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الخميس 18 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

تصدير 51 ألف طن فوسفات عبر ميناء سفاجا إلى الهند

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر ان إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 8 سفن وتم تداول 62000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 779 شاحنة و140 سيارة ، وشملت حركة الواردات 2500  طن بضائع ، 368 شاحنة و 125 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 59500  طن بضائع ، 411 شاحنة و15 سيارة . 
حيث يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة الحرية1  وتغادر السفينة MALTEZA  وعلى متنها 51 الف طن فوسفات تصدير الي الهند والعبارة امل ، بينما شهد الميناء بالامس استقبال السفينتين دليلة والحرية2 ومغادرة  السفينتين بوسيدون اكسبريس والحرية1 كما شهد ميناء نويبع تداول 2350 طن ، 334 شاحنة وذلك من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) اربع  سفن وهي سينا ، ايلة ، كوين نفرتيتي  واور .

وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 2125 راكب بموانيها.

المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر بضائع عامة ومتنوعة هيئة موانئ البحر الاحمر ميناء سفاجا