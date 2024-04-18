تصدير 51 ألف طن فوسفات عبر ميناء سفاجا إلى الهند

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر ان إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 8 سفن وتم تداول 62000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 779 شاحنة و140 سيارة ، وشملت حركة الواردات 2500 طن بضائع ، 368 شاحنة و 125 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 59500 طن بضائع ، 411 شاحنة و15 سيارة .

حيث يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة الحرية1 وتغادر السفينة MALTEZA وعلى متنها 51 الف طن فوسفات تصدير الي الهند والعبارة امل ، بينما شهد الميناء بالامس استقبال السفينتين دليلة والحرية2 ومغادرة السفينتين بوسيدون اكسبريس والحرية1 كما شهد ميناء نويبع تداول 2350 طن ، 334 شاحنة وذلك من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) اربع سفن وهي سينا ، ايلة ، كوين نفرتيتي واور .

وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 2125 راكب بموانيها.