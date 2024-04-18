ads
الخميس 18 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

وكالات المخابرات الأمريكية تحذر مسئولي الانتخابات من هجمات محتملة على السباق الرئاسي

صندوق اقتراع
صندوق اقتراع
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تحاول وكالات المخابرات والأمن الأمريكية إعداد مسؤولي الانتخابات لموجة من الهجمات الجديدة التي تهدف إلى تدمير ثقة الناخبين في الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر المقبل، بحسب ما ذكرت إذاعة "صوت أمريكا" الخميس.

وأصدرت وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية، إلى جانب مكتب مدير المخابرات الوطنية، ومكتب التحقيقات الفيدرالي، تحذيرا جديدا من أن روسيا والصين وإيران يبحثون عن طرق لخلق التوترات وتقسيم الناخبين الأمريكيين.

وقالت وكالات المخابرات والأمن الأمريكية إن الدول الثلاث "تستفيد من عمليات التأثير التي تستغل الانقسامات الاجتماعية والسياسية لتقويض الثقة في المؤسسات الديمقراطية الأمريكية."

وحذرت من أن الدول الثلاث تستخدم حسابات مزيفة عبر الإنترنت ووكلاء، بما في ذلك المؤسسات الإعلامية التي ترعاها تلك الدول لنشر معلومات مضللة وزرع الشك لدي الناخبين.

وكالات المخابرات والأمن الأمريكية الانتخابات الرئاسية روسيا إيران الصين الناخبين الأمريكيين