«صحة مطروح» تطلق قافلة طبية مجانية لقرية سيدى شبيب الأسبوع المقبل

أعلنت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة مطروح، اليوم الخميس، إطلاق قافلة طبية مجانية لقرية سيدى شبيب التابعة لمدينة ومركز الضبعة؛ وذلك يومي السبت والأحد 20 و21 أبريل الجاري.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بمحافظة مطروح الدكتور مبروك سالم، أن القافلة تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتوفير حياة كريمة للمواطنين، وتتضمن أعمال القافلة الطبية، الكشف والعلاج بالمجان للتخصصات الطبية المختلفة، ويأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، وتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بتقديم الخدمات الصحية وصرف العلاج بالمجان والوصول إلى المواطنين في المناطق والقرى والتجمعات الأكثر احتياجا.

وأكد الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، إن جهود الدولة واضحة في إطلاق الحملات والمبادرات والقوافل الطبية في كافة قرى ومراكز المدن الثمانية بمحافظة مطروح وتوفير العلاج اللازم للمرضى وكافة متطلباتهم الصحية، مؤكدا العمل على دعم وخدمة المواطنين في شتى المجالات والمجال الصحى على وجه الخصوص من اجل راحتهم وشعورهم بالرضا التام.

وكيل صحة مطروح: القافلة تضم نخبة من الأطباء المهره والمتخصصين

وأشار وكيل وزارة الصحة بمحافظة مطروح، أنه تم إعداد وتجهيز كل ما يخص القافلة لخدمة أهالينا بمنطقة سيدى شبيب والقري المجاورة لها، وأن القافلة يجرى تنفيذها تحت إشراف الدكتور حجازي أحمد منسق القوافل العلاجية، وتضم العديد من التخصصات منها (الاطفال - الباطنة – الجراحة - الأسنان - وامراض النساء والتوليد- التثقيف الصحى) بواسطة نخبة من الأطباء المهره والمتخصصين، بالإضافة إلى تقديم الخدمات الطبية من إجراء الفحوصات المعملية والأشعة اللازمة وصرف العلاج للمواطنين بالمجان وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج للمستشفيات، بالإضافة لعمل ندوات التوعية الصحية واستطلاع آراء بعض المواطنين تجاه الخدمات المقدمة لهم.

وأكد سالم أن هذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة المصرية في توفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق محافظة مطروح، وتنفيذاً لرؤية القيادة السياسية وفق تعليمات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان.

وكيل الوزارة: ندوات التوعية والتثقيف تتضمن نشر الوعى بالقضية السكانية

ونوه وكيل وزارة الصحة أن ندوات التوعية والتثقيف تتضمن نشر الوعى بالقضية السكانية وتحقيق الأهداف المرجوة من الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية، واستمرارًا لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية للنهوض بمستوى الخدمة الطبية وبذل أقصى الجهود لتوفير الخدمة الطبية التشخيصية والعلاجية لجميع المواطنين وبصفة مستدامة.