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الخميس 18 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

اقتصاد

تراجع أسعار العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم الخميس 18 أبريل 2024

اسعار العملات الأجنبية
اسعار العملات الأجنبية اليوم
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سجلت أسعار العملات الاجنبية والعربية أمام الجنيه المصري، تراجعا ملحوظا مستهل  في تعاملات اليوم الخميس 18 أبريل 2024، وذلك وفقاً لآخر تحديث وارد عبر الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري .

وسجل الدولار فى البنك المركزي المصري نحو 48.44 جنيه للشراء و 48.58 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في البنك الأهلي 48.45 جنيه للشراء، 48.55 جنيه للبيع.

فيما سجل اليورو في البنك المركزي المصري نحو 51.52 جنيه للشراء و 51.68 جنيه للبيع.


كما سجل الجنيه الاسترليني فى البنك المركزي المصري نحو 60.35 جنيه للشراء و 60.54 جنيه للبيع.


وبلغ الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري نحو 53.17 جنيه للشراء و 53.34 جنيه للبيع.


وسجل 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري نحو 31.32 جنيه للشراء و 31.41 جنيه للبيع.

 

بينما سجل سعر الروبل الروسي أمام الجنيه المصري في تعاملات اليوم الخميس ، حوالي  0.52 جنيه مصري

وفي البنك المركزي المصري سجل الريال السعودي نحو 12.91 جنيه للشراء و 12.95 جنيه للبيع.


بينما سجل الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري نحو 157.14 جنيه للشراء و 157.64 جنيه للبيع.


وسجل الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري نحو 13.19 جنيه للشراء و 13.22 جنيه للبيع.

 

وبلغ سعر الريال القطري أمام الجنيه المصري في بداية تعاملات اليوم الخميس ارتفاعاً ملحوظاً ، وسجل  سعر الريال القطري أمام الجنيه المصري في تعاملات اليوم حوالي  13.25 جنيه مصري.

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