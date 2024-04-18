تراجع أسعار العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم الخميس 18 أبريل 2024

سجلت أسعار العملات الاجنبية والعربية أمام الجنيه المصري، تراجعا ملحوظا مستهل في تعاملات اليوم الخميس 18 أبريل 2024، وذلك وفقاً لآخر تحديث وارد عبر الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري .

وسجل الدولار فى البنك المركزي المصري نحو 48.44 جنيه للشراء و 48.58 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في البنك الأهلي 48.45 جنيه للشراء، 48.55 جنيه للبيع.

فيما سجل اليورو في البنك المركزي المصري نحو 51.52 جنيه للشراء و 51.68 جنيه للبيع.



كما سجل الجنيه الاسترليني فى البنك المركزي المصري نحو 60.35 جنيه للشراء و 60.54 جنيه للبيع.



وبلغ الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري نحو 53.17 جنيه للشراء و 53.34 جنيه للبيع.



وسجل 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري نحو 31.32 جنيه للشراء و 31.41 جنيه للبيع.

بينما سجل سعر الروبل الروسي أمام الجنيه المصري في تعاملات اليوم الخميس ، حوالي 0.52 جنيه مصري

وفي البنك المركزي المصري سجل الريال السعودي نحو 12.91 جنيه للشراء و 12.95 جنيه للبيع.



بينما سجل الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري نحو 157.14 جنيه للشراء و 157.64 جنيه للبيع.



وسجل الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري نحو 13.19 جنيه للشراء و 13.22 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الريال القطري أمام الجنيه المصري في بداية تعاملات اليوم الخميس ارتفاعاً ملحوظاً ، وسجل سعر الريال القطري أمام الجنيه المصري في تعاملات اليوم حوالي 13.25 جنيه مصري.