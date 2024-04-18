واشنطن توافق على عملية عسكرية إسرائيلية في رفح مقابل هذا الشرط

وافقت الولايات المتحدة على شن جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية في مدينة رفح، بجنوب قطاع غزة، مقابل عدم قيام تل أبيب بشن ضربات على إيران، بحسب ما ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية الخميس.

وقال مسؤول رفيع المستوي إن: "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تمكن من الحصول على موافقة أمريكية على عملية عسكرية في رفح، مقابل امتناع إسرائيل عن تنفيذ عملية عسكرية واسعة ضد إيران ردا على هجومها الأخير."

وأضاف أن: "الرد الإسرائيلي على إيران يتعارض مع رغبات الإدارة الأمريكية، وهو غير واقعي، بالنظر إلى الادعاءات الإسرائيلية بأن الولايات المتحدة لعبت الدور الرئيسي في صد الهجوم الإيراني ومنع نجاحه."

يشار إلي أن إيران شنت مؤخرا هجوم علي إسرائيل بأكثر من 300 صاروخ وطائرة بدون طيار (مسيرة) بعد أن قامت إسرائيل باستهداف القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق.