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الخميس 18 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

القاهرة الإخبارية: الاحتلال يشن قصفا مدفعيا على المناطق الجنوبية من مدينة غزة

قصف إسرائيلي على
قصف إسرائيلي على قطاع غزة
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أكد إعلام فلسطيني، أن جيش الاحتلال يشن قصفا مدفعيا متواصلا على المناطق الجنوبية من مدينة غزة، أفادت «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب جريمة إبادة جماعية ضد سكان قطاع غزة، لليوم الـ195 على التوالي، عبر شن عشرات الغارات الجوية، والقصف المدفعي، والأحزمة النارية، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل. 

هذا ووثقت كاميرا "القاهرة الإخبارية"، اليوم الخميس، مشاهد الدمار الهائل بقطاع غزة، خصوصًا في مدنية خان يونس، جرّاء استخدام جيش الاحتلال الإسرائيلي الآلة العسكرية التي أدت إلى تخريب في البنى التحتية وشبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي. 

قصف مدفعي قوات الاحتلال الإسرائيلي