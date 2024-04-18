إحالة عاطل للجنايات بتهمة تحويل منزله لتصنيع مخدر الكوكايين بالتجمع الخامس

أمرت نيابة القاهرة الجديدة بإحالة عاطل حول منزله مصنع لتصنيع مخدر الكوكايين بالتجمع الخامس، للمحاكمة الجنائية فيما هو منسوب إليه من اتهامات.

تعود تفاصيل الواقعة عندما أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام أحد الأشخاص بتصنيع والإتجار فى المواد المخدرة وإتخاذه من سكنه بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

وتم استهدافه وضبطه وعُثر بحوزته على (كمية من مخدر الكوكايين وزنت 1,110 كيلو جـــــرام ، مبلغ مالى "متحصلات نشاطه الإجرامى" ، 2 ميزان حساس، كمية من الخامات والأدوات المستخدمة فى تصنيع المواد المخدرة ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية