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الخميس 18 أبريل 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

لبنان.. 6 غارات جوية إسرائيلية وأكثر من 70 قذيفة مدفعية استهدفت مدينة الخيام

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الخميس، نقلًا عن وسائل إعلام لبنانية، أن الجيش الإسرائيلي قام بتنفيذ 6 غارات جوية، وأطلق أكثر من 70 قذيفة مدفعية وفوسفورية استهدفت بها الحي الجنوبي لمدينة الخيام اللبنانية  .

وأفادت وسائل إعلام لبنانية أمس الأربعاء، أن حزب الله اللبناني استهدف آلية ‏عسكرية أثناء دخولها إلى موقع المطلة بالأسلحة المناسبة وحقق إصابة مباشرة بها وتم إيقاع من فيها ‏بين قتيل وجريح .

كما أعلن حزب الله اللبناني عن استهداف تجمع ‏لجنود إسرائيليين في محيط موقع راميا بالأسلحة الصاروخية وقذائف المدفعية.‏

كما نفذت مدفعية الجيش الإسرائيلي قصفًا عنيفًا بالقذائف الفوسفورية استهدف بها أطراف بلدة الخيام جنوبي لبنان .

لبنان 6 غارات جوية إسرائيلية 70 قذيفة مدفعية مدينة الخيام