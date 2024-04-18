لبنان.. 6 غارات جوية إسرائيلية وأكثر من 70 قذيفة مدفعية استهدفت مدينة الخيام

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الخميس، نقلًا عن وسائل إعلام لبنانية، أن الجيش الإسرائيلي قام بتنفيذ 6 غارات جوية، وأطلق أكثر من 70 قذيفة مدفعية وفوسفورية استهدفت بها الحي الجنوبي لمدينة الخيام اللبنانية .
وأفادت وسائل إعلام لبنانية أمس الأربعاء، أن حزب الله اللبناني استهدف آلية عسكرية أثناء دخولها إلى موقع المطلة بالأسلحة المناسبة وحقق إصابة مباشرة بها وتم إيقاع من فيها بين قتيل وجريح .
كما أعلن حزب الله اللبناني عن استهداف تجمع لجنود إسرائيليين في محيط موقع راميا بالأسلحة الصاروخية وقذائف المدفعية.
كما نفذت مدفعية الجيش الإسرائيلي قصفًا عنيفًا بالقذائف الفوسفورية استهدف بها أطراف بلدة الخيام جنوبي لبنان .