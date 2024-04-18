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الخميس 18 أبريل 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

مواجهات عنيفة بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال في بلدة نحالين

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الخميس، باندلاع مواجهات عنيفة بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام بلدة نحالين غرب بيت لحم.

ونفذ الاحتلال الإسرائيلي منذ صباح اليوم الجديد، حملة اقتحامات واسعة على مدن وبلدات فلسطينية، فاقتحم الاحتلال مخيم شعفاط بالقدس المحتلة، واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة قلقيلية، دون الإبلاغ عن اعتقالات أو إصابات حتى الآن.

كما اقتحم الاحتلال الإسرائيلي  قرية زبوبا غرب جنين، وداهم الاحتلال عدة منازل داخل القرية وقام الاحتلال بتفتيش المنازل، كما انتشرت آليات الاحتلال العسكرية في أحياء القرية، وكثفت من تواجدها العسكري في محيط القرية وقرية رمانة وفي محيط حاجزي الجلمة وسالم.

واستشهد، أمس الأربعاء، 8 مواطنين فلسطينيين من عائلة عياد من النازحين بينهم 5 أطفال وامرأتان جراء قصف غرفة في أرض زراعية في حي السلام جنوب مدينة رفح الفلسطينية.

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