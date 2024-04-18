فلسطين.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يقتحم بلدة صوريف شمال الخليل

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الخميس، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت بلدة صوريف شمال الخليل، ونشر الاحتلال جنوده داخل البلدة، كما انتشرت الآليات العسكرية في شوارع البلدة.

واقتحم الاحتلال الإسرائيلي في الساعات الأولى من صباح اليوم، قرية زبوبا غرب جنين، وداهم الاحتلال عدة منازل داخل القرية وقام الاحتلال بتفتيش المنازل، كما انتشرت آليات الاحتلال العسكرية في أحياء القرية، وكثفت من تواجدها العسكري في محيط القرية وقرية رمانة وفي محيط حاجزي الجلمة وسالم.

ومساء أمس الأربعاء، استشهد 8 مواطنين فلسطينيين من عائلة عياد من النازحين بينهم 5 أطفال وامرأتين جراء قصف غرفة في أرض زراعية في حي السلام جنوب مدينة رفح الفلسطينية، والشهداء هم: ليلي محمود سلمان عياد، بهاء عيد مصباح عياد، بشير جميل مصباح عياد، والطفل جميل بشير جميل عياد، والطفل يحيي بشير جميل عياد، والطفلة جني بشير جميل عياد، والطفل زين الدين بشير جميل عياد، والطفل زكي بشير جميل عياد.