ملحمة ملكية: ريال مدريد يُقصي مانشستر سيتي ويحجز بطاقة نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

في ليلة لن تنسى على عشاق كرة القدم، شهد ملعب "الاتحاد" معقل مانشستر سيتي واحدة من أروع مباريات كرة القدم في دوري أبطال أوروبا، حيث حسم ريال مدريد تأهلا دراميا إلى نصف نهائي البطولة، بعد فوزهم على السيتي بركلات الترجيح 4-3، عقب تعادلهما 1-1 في الوقت الأصلي والإضافي.

فرض مانشستر سيتي سيطرته على مجريات الشوط الأول، وهدد مرمى ريال مدريد في أكثر من مناسبة. ولكن، تألق حارس المرمى لونين حال دون اهتزاز شباك الفريق الملكي. وفي المقابل، اعتمد ريال مدريد على هجمات مرتدة سريعة، كاد جود بيلنجهام أن يسجل منها هدفا لولا تألق إيدرسون حارس مانشستر سيتي.

ولعب ريال مدريد المباراة بتركيز عال وعزم على تعويض تعادله في مباراة الذهاب بنتيجة 3-3. وفرض سيطرته على مجريات الشوط الأول منذ البداية، وهدد مرمى مانشستر سيتي في أكثر من مناسبة. وأثمر ضغطه عن هدف مبكر في الدقيقة 12، بتسجيل النجم البرازيلي رودريجو.

مع بداية الشوط الثاني، دخل مانشستر سيتي المباراة بنهج مختلف، حيث ضاعف هجماته على مرمى ريال مدريد بحثا عن هدف التعادل. وأثمرت جهوده في الدقيقة 76، بتسجيل النجم البلجيكي كيفن دي بروين ليعيد أصحاب الأرض إلى أجواء المباراة.

اشتدت المباراة بعد هدف التعادل، وسعى كلا الفريقين لتحقيق هدف الفوز في الوقت المتبقي، لكن دون جدوى. ليلجأ اللقاء إلى شوطين إضافيين لم يغيرا من النتيجة، ليذهب اللقاء إلى ركلات الترجيح التي حسمت التأهل لصالح مانشستر سيتي.

حاول مانشستر سيتي العودة بقوة في الدقائق الأخيرة، لكن دفاع ريال مدريد بقي صامدا. ليلجأ اللقاء إلى شوطين إضافيين لم يغيرا من النتيجة، ليذهب اللقاء إلى ركلات الترجيح التي حسمت التأهل لصالح ريال مدريد.

احتكم اللقاء إلى ركلات الترجيح، التي شهدت تألق حارس ريال مدريد، حيث تصدى لركلتي جزاء من لاعبي مانشستر سيتي. بينما نجح لاعبو ريال مدريد في تسجيل 3 من أصل 4 ركلات، ليعلنوا عن تأهلهم إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية على التوالي.