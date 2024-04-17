احتجزوه وعذبوه.. ضبط ربة منزل ووالدها لقتلهم شخصا في الخانكة

شهدت منطقة عزبة الابيض بمدينة الخانكة واقعة مأساوية حيث قامت ربة منزل ووالدها بقتل شخص اثر استدراجه الي منزلهم وتعذيبه وتصويره صور مخلة، تم اخطار اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع امن القليوبية، وتم نقل المجنى عليه الي المستشفي ولفظ انفاسه الاخيرة خلال تلقي العلاج متأثرا باصابته، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.



وردت معلومات إلي اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية من المقدم محمد خليفة رئيس مباحث مركز شرطة الخانكة بورود استغاثة من شخص بسماع صوت احد الاشخاص يستغيث داخل منزل مجاور وعلي الفور تم الانتقال الي المنزل وبالمعاينة والفحص تبين العثور علي شخص يدعى " ابوبكر.ح. ا " 51 عاما مربوط ومصاب بعدة اصابات متفرقة بالجسد.



وكشفت التحريات بقيادة المقدم محمد خليفة رئيس مباحث مركز شرطة الخانكة، قيام ربة منزل تدعى "هدير.ع " 30 سنة، مطلقة 3 مرات، ووالدها "ع م " 58 عاما باستدراج المجنى عليه الي منزلهم وقاما بالتعدى عليه بالضرب وتعذيبه وتصويره صور مخلة بالاداب خلال وصلة تعذيب.

كما دلت التحريات ان المجنى عليه قام في وقت سابق بتصوير المتهمة صور مخلة بالاداب وقامت بامضاء وصلات امانة.

وقامت قوة امنية بنقل المجنى عليه الي المستشفي في حالة خطيرة ولم تفلح محاولات الاطباء فى انقاذ حياته اثر اصابته بارتجاج فى المخ واثار تعذيب بانحاء متفرقة بالجسد ولفظ انفاسه الاخيرة متاثرا باصابته.

وعقب تقنين الإجراءات بقيادة النقيب احمد طلعت عدس والنقيب زياد حسن معاونى رئيس المباحث تم ضبط المتهمين وبمواجهتهم اقروا بارتكابهم الواقعه علي النحو المشار اليه، وضبط السلاح الابيض المستخدم في الواقعة "عصا"، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وامرت بحبس المتهمين 4 ايام علي ذمة التحقيقات والتصريح بدفن الجثة عقب انتهاء اعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعى.