الأحد.. جامعة السويس تفتتح مهرجان الأنشطة الطلابية الأول

أعلنت جامعة السويس ، عن تنظيم مهرجان الأنشطة الطلابية الاول لها، يوم الأحد المقبل، بالصالة المغطاة، بالتعاون مع معهد إعادة القادة ،بمشاركة طلاب من ٢٩ جامعة فى الفترة من ٢١ أبريل حتى ٢٥ أبريل تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي و الدكتور أشرف حنيجل رئيس جامعة السويس.

ومن المقرر أن يشهد الافتتاح حضور عدد من رؤساء الجامعات المصرية و اللواء عبد المجيد صقرمحافظ السويس و عدد من قيادات وزارة التعليم العالي.

تقام فعاليات الأنشطة الطلابية الخاصة بالمهرجان فى مجمع الملاعب الموجود داخل الجامعة بمدينة السلام، بينما تقام مسابقة الكرة الشاطئية بالشاطىء السوايسة بالكورنيش الجديد .

ويشهد المهرجان عدد من الأنشطة الطلابية ( كرة القدم - الشاطئية- رسم زيتى- شطرنج) بمشاركة طلاب الجامعات المختلفة خلال فترة الفعاليات والتى تبدأ يوم الاحد المقبل وتستمر حتى يوم الخميس.

من جانبه أكد الدكتور أشرف حنيجل حرص الجامعة على تشجيع الطلاب على المشاركة فى الأنشطة والفعاليات وتوسيع مظلة الأنشطة الطلابية، والتى تسهم فى تعزيز ثقة الشباب فى أنفسهم، وتطوير مهاراتهم الذاتية وصقل قدراتهم القيادية و السلوكية، وحثهم على استغلال طاقتهم واستثمارها بشكل ايجابى يخدم مجتمعهم وتقديم خريج متميز علمياَ وبدنياَ ونفسياَ.

وقال " حنيجل" فى تصريحات صحفية له اليوم، أن جميع الطلاب و الوفود المشاركة سيتم تسكينهم فى المدينة الجامعية الجديدة بمدينة المستقبل ، مضيفا ان فعاليات الافتتاح ستشهد جولات تفقدية لعدد من المنشات داخل الجامعة من مركز الاختبارات الالكترونية والمدينة الجامعية و العيادات الخارجية لمستشفى الجامعة.