رغم الحرب.. الثقافة الفلسطينية تُواصل مهامها

رغم ظروف الحرب التى تمر بها دولة فلسطين من قصف وهدم وموت يحاصر المدنيين من جميع الاتجاهات فى قطاع غزه، من قبل الاحتلال الاسرائيلى الغاشم، إلا أن هناك نافذة نور تضيء المشهد الثقافى فى الأراضى المحتلة.

بحث سبل التعاون المشترك

حيث التقى وزير الثقافة الفلسطينى الجديد عماد حمدان، اليوم، رئيس سلطة الأراضى علاء التميمى، لبحث سبل التعاون المشترك، وتخصيص أرض للمعارض ومساحات للأنشطة الثقافية.

كان قد تسلم الوزير عماد حمدان مهام وزارة الثقافة الفلسطينية، فى 1 ابريل 2024، من الوزير السابق عاطف أبو سيف، ورحب أبو سيف بالوزير الجديد، مطلعاً إياه على إنجازات ومشاريع الوزارة، وقدم شكره لطاقم الوزارة والعاملين فيها.

بدوره شكر الوزير عماد حمدان الوزير السابق، مثمناً جهوده ودوره في إنجاح الفعاليات الثقافية، معبراً عن سعادته للانضمام إلى الأسرة الثقافية.

يذكر أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن اعتمد مؤخرا التشكيل الوزاري للحكومة الفلسطينية التاسعة عشرة برئاسة محمد مصطفى ومنحها الثقة.