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الأربعاء 17 أبريل 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

تشكيل فريق البنك الأهلى لمواجهة طلائع الجيش

البنك الاهلي
البنك الاهلي
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أعلن طارق مصطفى المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى البنك الأهلى عن تشكيل الفريق استعدادا لمواجهة طلائع الجيش ضمن مباريات الجولة الثامنة عشر من عمر مسابقة الدورى الممتاز 
جاء التشكيل على النحو التالى 
حراسة المرمى 
محمد ابو جبل 
خط الدفاع 
محمود الجزار، ايمن اشرف، عاصم صلاح، محمد بسيونى 
خط الوسط 
محمد فتحى، سعيدو سيمبورى، محمد هلال، ابراهيم حسن 
خط الهجوم 
كريم بامبو، اسامة فيصل
وجاءت قائمة البدلاء على النحو التالى 
حسن شاهين، محمود قاعود، احمد مدبولى، احمد النادرى، سيرجى اكا، محمد عبد الغنى، اسحاق يعقوبو، جريندو، عماد فتحى

طارق مصطفى البنك الأهلي طلائع الجيش