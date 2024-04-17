رئيس جامعة أسيوط يترأس اجتماع اللجنة الدائمة للتعبئة العامة

اجتمعت اللجنة الدائمة للتعبئة العامة، والإنتاج الحربي بجامعة أسيوط، اليوم الأربعاء ، برئاسة الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، ورئيس اللجنة؛ لمناقشة خطة الجامعة للتعبئة العامة للعام الجامعي 2023 /2024، والمتضمنة؛ حصر شامل، وفعلي لجميع الإمكانيات المادية، والبشرية بالجامعة، ووضع خطة؛ للاستخدام الأمثل للموارد المتاحة.

وأكد الدكتور أحمد المنشاوي؛ حرص الجامعة على رفع كفاءة إمكانياتها المادية، والبشرية، والتكامل مع مختلف مؤسسات الدولة؛ لتحقيق التنمية الشاملة، مشيدًا بأهمية دور الجهاز المركزي للتعبئة العامة، والإحصاء؛ بما يقدمه من بيانات، وأرقام، وإحصاءات، تساعد صانعي القرار، على اتخاذ القرارات الصائبة .

وشدد على حرص الجامعة على تفعيل أوجه التعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة، والإحصاء ؛ في استيفاء كافة البيانات، والإحصائيات المتعلقة بإمكانيات الجامعة المادية، والبشرية.

وأوضح رئيس جامعة أسيوط؛ إن الجامعة تحرص على تصنيف المعلومات، وتحديثها، وإعداد التقارير التي تساعد في إتخاذ القرارات المناسبة، مؤكدا أهمية المعلومات ودورها في كل نواحي العمل، والتي تعد دعامة أساسية من دعامات العمل المؤسسي الناجح.

وقال شوكت صابر أمين عام الجامعة إن الاجتماع تم خلاله مناقشة التقرير الذي أعدته اللجنة، والمتضمن: حصر الإمكانيات المادية، والبشرية للجامعة، بالإضافة إلى حصر للمستشفيات الجامعية بما تضمه من؛ عيادات، ومعامل، ووحدات، ومراكز طبية، وأجهزة ومعدات طبية.



شهد الاجتماع؛ حضور أعضاء اللجنة وهم: الدكتور عبد الحميد أبو سحلي عميد كلية العلوم، والدكتور علاء عبد الحفيظ عميد كلية التجارة، والدكتور حسن حويل عميد كلية التربية، وشوكت صابر أمين عام الجامعة، وأسامة السيد أمين عام الجامعة المساعد، والدكتور مصطفى مرسي مدير عام نظم المعلومات والتحول الرقمي، والأستاذة هالة أحمد طلعت مدير إدارة الإحصاء.