1.5 مليون قذيفة غربية لأوكرانيا.. وروسيا تتوعد بتدمير كل المساعدات

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرا تلفزيونيا بعنوان "أكثر من 1.5 مليون قذيفة غربية لأوكرانيا.. وروسيا تتوعد بتدمير كافة المساعدات".

وأوضح التقرير ، أن التشيك أعلنت تحقيق بعض النجاحات في المبادرة التي أطلقتها لدعم أوكرانيا، في ظل تحذير المسؤولين الأوكرانيين من أن البلاد تفتقر إلى الأسلحة اللازمة للدفاع عن نفسها بالتزامن مع تواصل الانقسامات التي تعصف بالكونجرس الأمريكي حول خطط لطرح حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا.

وجدد رئيس وزراء التشيك وعوده لكييف بجمع 1.5 مليون قذيفة مدفعية للقوات الأوكرانية في إطار المبادرة التشيكية لشراء الذخيرة شريطة ضمان التمويل اللازم من الشركاء، موضحًا أن 20 دولة انضمت حتى الآن إلى المبادرة التشيكية، من بينهم كندا وألمانيا وهولندا وبولندا.

وأكد رئيس وزراء التشيك أن بمقدور بلاده الآن توفير 500 ألف ذخيرة مدفعية، منوها إلى عدم وجود سبب يمنعهم من تقديم مليون أخرى خلال الفترة المقبلة.

