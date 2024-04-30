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الثلاثاء 30 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

سياسة

الوفد: نسعى لتقديم كوادر وطنية لمساندة الدولة في جميع الميادين

عبدالسند يمامة
عبدالسند يمامة
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قال الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، إن بيت الأمة على قلب رجل واحد، والجميع حريص على استقرار ونهوض حزب الوفد ليستعيد مكانته السياسية كواحد من أعرق الأحزاب في الشرق الأوسط.

 

وأوضح يمامة، في تصريح خاص لـ "البوابة نيوز" أن الوفد يسعى نحو تقديم كوادر وطنية شبابية مؤهلة للعمل العام وقادرة على مساندة وطنها وشعبها في مختلف الميادين.

 

وأشار إلى أن اجتماع السكرتارية العامة اليوم يأتي في اطار عدد من الاجتماعات التنظيمية يستهدف الحزب تنظيمها خلال الفترات القادمة لبحث خطة عمل المرحلة المقبلة وتنظيم البنيان من الداخل.

عبدالسند يمامة حزب الوفد