كيف يتعامل مرضى حساسية الصدر مع رياح الخماسين؟

حذر الدكتور مجدي بدران أستاذ المناعة والحساسية بطب عين شمس من أن رياح الخماسين تأتي محملة بأتربة ضارة على الجهاز التنفسي، موضحا ان الجهاز التنفسي بمثابة العضو الذي يتنفس الهواء ويحملة إلي داخل الجسم .

وقال بدران فى تصريحات صحفية : في الطبيعي نتنفس مع كل نفس نصف لتر هواء بكل الشوائب الموجودة فيه، وكل دقيقة يدخل لنا 8 لتر هواء، أما في الساعة فيدخل جسمنا 500 لتر هواء.

وأكد أن الهواء المحتوي على أتربة يحتاج الى تنقيته قبل وصوله إلى الشعب الهوائية، وهذا يتم عن طريق الجزء العلوى من الجهاز التنفسي عن طريق الأنف .

وأشار بدران الى أن الأنف يتعلق به الكثير من الأتربة والشوائب وبالتالي فان الإنسان الطبيعى يمكن ان يصاب بالتهاب واحتقان بالجيوب الأنفية مؤكدا أن كثافة الأتربة يمكن أن يصل جزء منها إلى الشعب الهوائية عن طريق الأنف

ونصح مرضى الربو الشعبى ومرضى حساسية الشعب الهوائية بمراعاة الالتزام بالبيت عند حدوث رياح الخماسين، لمنع دخول هواء بأى حال وإلا سيحدث له أزمة تنفسية شديدة.

وكما نصح بدران الشخص الذى يعانى من الربو أو حساسية الصدر إذا اضطر للنزول بان عليه ركوب سيارة من المكان المتواجد فيه إلى المكان الذى سيذهب إليه، مع غلق نوافذ السيارة، ووضع منديل مبلل على الفم والأنف لمنع دخول الأتربة إلى الأنف ومنها إلى الشعب الهوائية.

وشدد على أن الأتربة والذرات الخفيفة من الأتربة تسبب ألما للجهاز التنفسي ويجب غلق النوافذ والأبواب لأن هناك أزمات ربوية تحدث بشكل كبير خلال هذه الأيام التي ينتشر فيها الأتربة.