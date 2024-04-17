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الأربعاء 17 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

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رفع 1800 إشغال للمحال والمقاهي بحدائق الأهرام (صور)

رفع الإشغالات بحدائق
رفع الإشغالات بحدائق الاهرام
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وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس حى الهرم، باستمرار شن الحملات بقطاع هضبة الأهرام وتكثيف جهود رفع كفاءة الخدمات المقدمة لسكان المدينة وتحسين جودة الحياة بها.


وتنفيذا لتلك التوجيهات تم شن حملة نظافة مكبرة شملت قطاعات ز، ج، أ بالبوابة الأولى والتى تمكنت من رفع كافة المخلفات وتراكمات القمامة بتلك القطاعات.
وبشأن الإشغالات تم مصادرة ١٤٠٠ حالة إشغال عبارة عن ( كراسى وأستاندات و شيش ومعدات وثلاجات وشاشات عرض ودراجات بخارية وتروسيكلات) للمقاهي والمطاعم والكافيهات وغلق وتشميع ٤ محال مخالفة تم تلقي شكاوي عديدة من المواطنين بشانهم . 
وللحد من العشوائية وإزالة مخالفات البناء فى المهد، تم رصد ٣ حالات تعدى بناء حوائط بالعقارات أرقام ( ٣٧٤ز، ١١٧ك، ٣٧ هه)، وعلى الفور تم إزالة الحوائط وتحرير المحاضر بحالات المخالفة.

محافظة الجيزة حملات نظافة وإزالة للمخالفات ورفع للإشغالات لإعادة الإنضباط حدائق الأهرام رفع ١٤٠٠ حاله اشغال للمحال والمقاهي غلق ٤ محال لتلقي شكاوي المواطنين إزالة ٣ حالات تعدى بالبناء المخالف