رفع 1800 إشغال للمحال والمقاهي بحدائق الأهرام (صور)

وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس حى الهرم، باستمرار شن الحملات بقطاع هضبة الأهرام وتكثيف جهود رفع كفاءة الخدمات المقدمة لسكان المدينة وتحسين جودة الحياة بها.



وتنفيذا لتلك التوجيهات تم شن حملة نظافة مكبرة شملت قطاعات ز، ج، أ بالبوابة الأولى والتى تمكنت من رفع كافة المخلفات وتراكمات القمامة بتلك القطاعات.

وبشأن الإشغالات تم مصادرة ١٤٠٠ حالة إشغال عبارة عن ( كراسى وأستاندات و شيش ومعدات وثلاجات وشاشات عرض ودراجات بخارية وتروسيكلات) للمقاهي والمطاعم والكافيهات وغلق وتشميع ٤ محال مخالفة تم تلقي شكاوي عديدة من المواطنين بشانهم .

وللحد من العشوائية وإزالة مخالفات البناء فى المهد، تم رصد ٣ حالات تعدى بناء حوائط بالعقارات أرقام ( ٣٧٤ز، ١١٧ك، ٣٧ هه)، وعلى الفور تم إزالة الحوائط وتحرير المحاضر بحالات المخالفة.