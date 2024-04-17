تعرف على قائمة فريق سلة الأهلي في بطولة الدوري الأفريقي

أعلن الإسباني اوجستي بوش، المدير الفني للفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي، عن قائمة فريقه المشاركة في منافسات الدوري الإفريقي في نسخته الرابعة BAL 4.

ويشارك فريق سلة الأهلي بمنافسات البطولة، بصفته حامل لقب النسخة الأخيرة من بعد أن نجح الماتادورز في الفوز على الجمارك السنغالي 80-65.

وجاءت قائمة سلة الأهلي كالتالي: مصطفى كيجو - كريم الجيزاوي - مارك ليونز - توني ميتشيل جونيور - باتريك جاردنر - برينس آدمز علي - سيف هنداوي - محمد أبو النصر - أحمد مهيب - إيهاب أمين - مروان سرحان - عمرو الجندي - عمر عرابي.

انطلقت منافسات دور المجموعات في الفترة من 9 مارس الماضي على أن تستمر حتى 12 مايو المقبل، على أن تقام المرحلة النهائية في الفترة من 24 مايو حتى 1 يونيو.

المجموعة كالاهاري: تقام في جنوب إفريقيا خلال الفترة من 9 إلى 17 مارس

المجموعة النيل: تقام في مصر خلال الفترة من 19 إلى 27 أبريل

المجموعة الصحراء: تقام في السنغال في الفترة من 4 إلى 12 مايو.