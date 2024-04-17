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الأربعاء 17 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

محافظ المنوفية يعتمد المخطط التفصيلي للمنطقة الصناعية بقويسنا

اللواء إبراهيم أحمد
اللواء إبراهيم أحمد ابو ليمون محافظ المنوفية
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اعتمد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية المخطط التفصيلي للمنطقة الصناعية بقويسنا ، والذي يضم كافة الإشتراطات والضوابط الإنشائية وعروض شبكات الطرق بما يسهم في دفع عجلة الإستثمار بالمنطقة وضمان إستغلال الإراضي في الأغراض المخصصة لها ، بحضور اللواء أحمد أبو الغار مدير المنطقة الصناعية بقويسنا .
وأكد المحافظ دعمه الكامل للاستثمار والمستثمرين ، مشيراً الي أهمية هذه الخطوة وإنعكاسها علي ملف الإستثمار  كونه أحد المحاور الرئيسية لتحقيق التنمية المستدامة ، وذلك في ظل إهتمام الدولة البالغ بهذا القطاع تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بإتخاذ كافة إجراءات دفع عجلة الإستثمار للمشروعات الصناعية المختلفة بهدف توفير فرص عمل مستدامة لأبناء المحافظة .

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